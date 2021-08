La definizione e la soluzione di: Anche i più distinti si mettono... in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Saluti

Curiosità/Significato su: Anche i piu distinti si mettono... in coda Colobinae mentre altre le dividono in tre gruppi. Entrambe le classificazioni mettono i tre generi africani Colobus, Piliocolobus e Procolobus in un unico gruppo; questi 13 ' (1 288 parole) - 20:36, 3 ago 2021

