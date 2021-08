La definizione e la soluzione di: E' usata per fare pacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : Casrtastraccia

Curiosità/Significato su: E usata per fare pacchi Spago campi: nell'imballaggio tipicamente per legare i pacchi, viene soppiantato dal nastro adesivo in agricoltura per legare le balle di fieno, un tempo in 2 ' (228 parole) - 16:27, 26 mar 2020

