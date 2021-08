La definizione e la soluzione di: In testa agli Olandesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ol

Curiosità/Significato su: In testa agli Olandesi Smoushond olandese nel 1800) che portavano barba e capelli lunghi. Essi furono chiamati "Olandesi" per evitare confusione con il simile griffon belga. Durante la seconda 4 ' (373 parole) - 11:51, 26 gen 2018

