La definizione e la soluzione di: Un tasto come Ctrl e Canc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Esc

Curiosità/Significato su: Un tasto come Ctrl e Canc Control (tasto) inglese), spesso abbreviato in Ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da Ctrl. In una tastiera italiana "standard IT a 6 ' (765 parole) - 10:43, 9 lug 2021

Altre definizioni con tasto; come; ctrl; canc; Tasto del PC; Il tasto del computer per uscire da un programma; Tasto del computer; Un grosso tasto del computer; Tarda come una lumaca; Quello di magnesio è usato come antiacido; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Lo è un elemento chimico come il fluoro; Sul PC si preme con CTRL; Sul PC si preme assieme a CTRL; Sul computer si preme assieme a CTRL; Si preme assieme a CTRL; In mezzo alla cancellata; La Cancellieri in TV; Bottoni - cancelli; Il tasto del computer analogo a Canc; Ultime Definizioni