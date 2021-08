La definizione e la soluzione di: Tarda come una lumaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Lenta

Curiosità/Significato su: Tarda come una lumaca Lewis Thomas medusa e la lumaca e Pensieri a Tarda notte sull'ascolto della nona sinfonia di Mahler. Nella sua prima edizione in brossura, La medusa e la lumaca ha vinto 4 ' (487 parole) - 17:46, 13 apr 2020

Altre definizioni con tarda; come; lumaca; Tarda di comprendonio; Ritardando abbr; Il furbo non tarda a capirla; Da tenera si trasforma in tarda; Quello di magnesio è usato come antiacido; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Lo è un elemento chimico come il fluoro; Come dire alt; Rivaleggia con la lumaca; L'eccessiva calma... propria della lumaca!; Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca!; Tardo come una lumaca;