La definizione e la soluzione di: Sospendersi in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Librarsi

Curiosità/Significato su: Sospendersi in aria Armistizio di Villa Giusti (sezione Condizioni in mare) ratificato, tutte le operazioni d'aria, mare e terra sono da Sospendersi immediatamente". Alla protesta di Spitzmüller in merito al cessate il fuoco, intervenne 37 ' (4 918 parole) - 13:32, 16 lug 2021

Altre definizioni con sospendersi; aria; Società ferroviaria italiana sigla; Aria opprimente; Hanno varia durata; L'aria che viene mitigata dal condizionatore; Ultime Definizioni