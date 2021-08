La definizione e la soluzione di: Si fa solo in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Volo

Curiosità/Significato su: Si fa solo in aria Friggitrice ad aria aria è un piccolo forno a convezione da banco progettato per simulare la frittura senza immergere il cibo nell'olio. Una ventola fa circolare l'aria calda 4 ' (551 parole) - 13:34, 8 mag 2021

Altre definizioni con solo; aria; Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo; Può prendere solo un pesce per volta; Canta Sono solo parole; Solo poche attrici lo diventano; __ muscaria: fungo tossico; Area universitaria alla periferia di Milano; Aria... inglese; Intaccato, corrosoCAriato; Ultime Definizioni