La definizione e la soluzione di: Ridurre in pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Sfasciare

Curiosità/Significato su: Ridurre in pezzi Scacchi (categoria Voci in vetrina - giochi) stabilità. Elenco dei pezzi in ordine teorico crescente di importanza: La donna e la torre sono detti «pezzi pesanti», in quanto sono in grado da soli di dare 136 ' (16 615 parole) - 13:00, 1 ago 2021

Altre definizioni con ridurre; pezzi; Limiti a cui ci si può ridurre; Costringe a ridurre i consumi; Ridurre le pretese; Ridurre un foglio a brandelli; Presenta al pubblico i pezzi all'asta; Sono i pezzi più numerosi in un presepio; Tozzi pezzi di artiglieria; I pezzi dei bagni; Ultime Definizioni