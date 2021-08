La definizione e la soluzione di: Il pasto che si consuma in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Rancio

Curiosità/Significato su: Il pasto che si consuma in caserma Kalakukko (sezione Modalità di consumo) un pasto completo, da considerarsi come piatto unico. Il kalakukko può essere mangiato caldo, appena sfornato per strada o in mercatino, o come pasto freddo 32 ' (3 452 parole) - 07:45, 13 lug 2021

