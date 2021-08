La definizione e la soluzione di: Misura per grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Staio

Curiosità/Significato su: Misura per grano grano (unità di Misura) Il grano (simbolo: gr, dall'inglese grain) è un'unità di Misura di massa usato in vari sistemi di Misura, pertanto non esiste una corrispondenza biunivoca 14 ' (1 489 parole) - 14:33, 10 ago 2021

