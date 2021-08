La definizione e la soluzione di: Michelangelo le ha scolpite in testa a Mosè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Corna

Curiosità/Significato su: Michelangelo le ha scolpite in testa a Mose Mosè (Michelangelo) Il Mosè è una scultura marmorea (altezza 235 cm) di Michelangelo, databile al 1513-1515 circa, ritoccata nel 1542 e conservata nella Basilica di San Pietro 9 ' (1 231 parole) - 21:54, 15 apr 2021

