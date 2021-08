La definizione e la soluzione di: Fibra per cordame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANAPA

Curiosità/Significato su: Fibra per cordame Canapa (tessile) ( Fibra di canapa) utilizzati: si usavano gli scarti delle vele e del cordame delle navi, venduto dagli armatori come cascame per essere riciclato. Il resto della materia proveniva 14 ' (1 852 parole) - 11:28, 2 giu 2021

Una fibra per cordame; La fibra del filo di Scozia; Sono in fibra di carbonio in certe bici; Fibra plastica usata per caschi e canoe