Soluzione 5 lettere : Salti

Curiosità/Significato su: Li fa... mortali per campare chi non ha di che vivere Rima (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) (verbo campare) In tmesi: rima tra una parola e una mezza che finisce nel verso successivo. Es. tranquilla-mente / brilla Grammaticale o desinenziale: ha identità 18 ' (1 362 parole) - 00:32, 3 mag 2021

Altre definizioni con mortali; campare; vivere; Ci sono quelli mortali, veniali e i sette capitali; Scrisse favole immortali; Scariche che possono essere mortali; Ha spire mortali; Campare senza amare; Spinge a vivere isolati; Vivere e __ a Los Angeles, film con W. Dafoe; L'Henri pittore francese autore di Gioia di vivere; Calmo... come il vivere!; Ultime Definizioni