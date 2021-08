La definizione e la soluzione di: Evita di far le scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ascensore

Curiosità/Significato su: Evita di far le scale Grey's Anatomy ( Episodi di Grey's Anatomy) figli di Meredith che si ritrova a non poter entrare in sala operatoria e a lavorare per lunghi turni in terapia intensiva; Owen è sconvolto ed Evita Teddy 131 ' (15 686 parole) - 00:19, 11 ago 2021

