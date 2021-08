La definizione e la soluzione di: Si dice per chiarire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Cioè

Curiosità/Significato su: Si dice per chiarire Carles Puigdemont (sezione Referendum per l'indipendenza catalana) l'indipendenza sia stata dichiarata o meno, e offre a Puigdemont altri tre giorni per chiarire, pena il commissariamento. Il 19 ottobre, Puigdemont annuncia che, in 110 ' (7 985 parole) - 11:12, 22 lug 2021

Altre definizioni con dice; chiarire; Si dice poggiando la mano sul naso; Lo dice il dissenziente; Si dice congetturando; Le punisce il giudice; Chi lo dice vuole chiarire; Spiegare, chiarire; Esplicarsi, chiarire le proprie intenzioni; Una tecnica per schiarire i capelli; Ultime Definizioni