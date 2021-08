La definizione e la soluzione di: Un asilo per pochi bimbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Micro Nido

Curiosità/Significato su: Un asilo per pochi bimbi asilo Rossi organizzò un asilo d'infanzia utilizzando dei locali limitrofi alla sua azienda; tale struttura era in grado di ospitare fino a 150 bimbi. Tuttavia si 7 ' (743 parole) - 16:28, 10 mar 2021

Altre definizioni con asilo; pochi; bimbi; L'età dei bimbi dell'asilo; L'asilo frequentato dai più piccini; Asilo per natanti; Ottiene asilo in un Paese diverso dal proprio; Sono verdi se sono pochi; Pochi rendono sporchi; Un film visto da pochi; Governo di pochi; Bimbi... ormai cresciuti; L'età dei bimbi dell'asilo; La mangiano i bimbi; Bimbi giudiziosi; Ultime Definizioni