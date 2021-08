La definizione e la soluzione di: Le vocali scritte in prosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Le vocali scritte in prosa Dialetto napoletano (sezione prosa) sono portati a leggere come in italiano. In altri casi si preferisce trascrivere le vocali con una dieresi. Nell'uso scritto spontaneo dei giovani (SMS 40 ' (3 317 parole) - 14:23, 11 ago 2021

