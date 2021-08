La definizione e la soluzione di: Si usa per arrotolare l'arrosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Spago

Curiosità/Significato su: Si usa per arrotolare l arrosto d'Italia gli steli sottili, resistenti e lisci della spiga sono usati per arrotolare la pasta nella preparazione di fileda/fileja od anche maccarruna, detti

