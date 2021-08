La definizione e la soluzione di: Lo è una verità non perfettamente trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Opaca

Altre definizioni con verità; perfettamente; trasparente; Legislatore ateniese dalla proverbiale severità; Una verità... luminosa come un baleno!; Verità assolute; __detector: è la macchina della verità; Perfettamente sbarbati; Perfettamente consapevoli; Colpita perfettamente... in mezzo!; Come prodotti che non funzionano perfettamente; Una pellicola trasparente; In modo onesto e trasparente senza false __; Diafana, trasparente; Nastro adesivo trasparente; Ultime Definizioni