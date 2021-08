La definizione e la soluzione di: Ufficio Relazioni con il Pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico Gli uffici per le Relazioni con il Pubblico (in acronimo URP) sono uffici introdotti nell'organigramma della pubblica amministrazione italiana nel 1993 2 ' (208 parole) - 19:26, 26 mar 2020