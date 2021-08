La definizione e la soluzione di: Treccia robusta usata per legature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Salmastra

Curiosità/Significato su: Treccia robusta usata per legature materiali per mezzo di un ago oscillante in modo alternato dall'alto verso i basso. Macramè è il nome di merletti tipici della Liguria ottenuti con legature e

Altre definizioni con treccia; robusta; usata; legature; Intrecciata con l'ordito forma il tessuto; S'intreccia per poco; Grosso contenitore intrecciato; S’intreccia con l’ordito; Una robusta tela di cotone; Robusta tela di cotone; Come le ossa... della robusta costituzione!; Fisicità vigorosa e robusta; Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un'essenza usata in profumeria; Una faccina usata da chi scrive al computer; Congiunzione disusata; Figura retorica usata per edulcorare un concetto; Ultime Definizioni