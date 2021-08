La definizione e la soluzione di: Al plurale diventa "los". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Al plurale diventa los

Grammatica spagnola (sezione I generi in spagnolo, nomi invariabili in genere e numero e formazione del plurale (nomi, aggettivi); passaggio dal maschile al femminile) cincuenta habitaciones. L'articolo determinativo maschile è el, mentre al plurale diventa los. Contrariamente all'italiano, non subiscono fusioni e contrazioni 61 ' (8 546 parole) - 04:16, 8 ago 2021