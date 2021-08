La definizione e la soluzione di: Optavano per il servizio civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Obiettori

Curiosità/Significato su: Optavano per il servizio civile Ufficio nazionale per il servizio civile soggetti che Optavano per il servizio civile nazionale dopo aver dichiarato obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio. Il Presidente del 3 ' (326 parole) - 11:50, 27 feb 2021

