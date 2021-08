La definizione e la soluzione di: Oggetto lasciato in un luogo sacro per scopi rituali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Offerta Votiva

Curiosità/Significato su: Oggetto lasciato in un luogo sacro per scopi rituali Offerta votiva (categoria Reperti archeologici per tipologia) L'offerta votiva è un Oggetto lasciato in un luogo sacro per scopi rituali, quali ad esempio un ex voto. Si tratta di una pratica diffusa sia nelle società 1 ' (178 parole) - 23:21, 5 nov 2020

