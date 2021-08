La definizione e la soluzione di: Non ne fanno parte i cacciatorpedinieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Marina Mercantile

Curiosità/Significato su: Non ne fanno parte i cacciatorpedinieri Cacciatorpediniere Pacifico durante la seconda guerra mondiale. Nella prima parte del XX secolo i cacciatorpediniere crebbero in forza ed efficacia. Innovazioni come la propulsione 29 ' (3 286 parole) - 06:44, 26 mag 2021

