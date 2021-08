La definizione e la soluzione di: E' indispensabile per la fecondazione dei fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Polline

Curiosità/Significato su: E indispensabile per la fecondazione dei fiori Diospyros kaki e lucenti. Nelle forme allevate per il frutto si riscontrano solo fiori femminili essendo gli stami abortiti. La fruttificazione avviene spesso per via 18 ' (2 066 parole) - 18:37, 5 ago 2021

Altre definizioni con indispensabile; fecondazione; fiori; Indispensabile; La grafia che era indispensabile alle segretarie; Come qualcosa che non è indispensabile; Elemento chimico indispensabile alla respirazione; Una bella pianta fiorifera da siepe; Una bella pianta fioriera ornamentale; Pianta dai fiori a imbuto; Vi si coltivano fiori;