La definizione e la soluzione di: Si dice degli scritti di cui non si conoscono gli autori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Adespoti

Curiosità /Significato su: Si dice degli scritti di cui non si conoscono gli autori Fabrizio De André (categoria autori partecipanti al Festival di Sanremo) il 1980, che conoscono entrambi un ottimo successo di vendite, anche se il secondo non riesce a bissare i risultati del primo. Alcuni degli arrangiamenti 151 ' (17 673 parole) - 16:25, 13 ago 2021

