La definizione e la soluzione di: Si coltiva in piantagioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Cotone

Curiosità/Significato su: Si coltiva in piantagioni Citrus aurantiifolia principalmente nel Sudest asiatico, in Messico, nell'America Latina e nei Caraibi. La limetta non si coltiva in Europa, ma è ben introdotta nelle Americhe 5 ' (550 parole) - 11:31, 26 giu 2021

