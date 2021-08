La definizione e la soluzione di: Lo fa chi... finge di non capire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Gnorri

Curiosità/Significato su: Lo fa chi... finge di non capire La patata bollente cerca di far capire ai compagni di partito il pericolo della discriminazione e del pregiudizio. Capita la delicatezza della situazione, Claudio si finge un 7 ' (796 parole) - 23:28, 6 ago 2021

Altre definizioni con finge; capire; Lo fa chi finge di ignorare qualcosa; Le vocali della Sfinge; Il re di Tebe che risolse l'enigma della Sfinge; Un tipico fingerfood di pasta sfoglia fra; Riesce a farsi capire in gran parte del mondo; Uno che non fa capire ciò che pensa; Cosa difficile da capire; Capacità di capire mettendosi nei panni dell'altro;