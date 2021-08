La definizione e la soluzione di: Che non ammette discussioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Autoritario

Curiosità/Significato su: Che non ammette discussioni Cittadinanza statunitense (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) è la naturalizzazione di Albert Einstein. La legislazione statunitense ammette la doppia cittadinanza, anche se questa è regolata specificamente con ogni 3 ' (318 parole) - 17:44, 13 ago 2021

Altre definizioni con ammette; discussioni; Rifiutarsi di ammettere; Ciò che ammette diverse interpretazioni; Si dice ammettendo; Se canta... ammette; Controversie, discussioni; Contrasti, discussioni; Discussioni e dibattiti; Discussioni accese; Ultime Definizioni