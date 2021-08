La definizione e la soluzione di: Albero con le caratteristiche foglie a ventaglio usate per raccogliere acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : Palma Del Viaggiatore

Curiosità/Significato su: Albero con le caratteristiche foglie a ventaglio usate per raccogliere acqua piovana utilizzano l'acqua piovana che si raccoglie nei serbatoi, che viene integrata con acqua di trivellazione per le docce e per il bucato. Dal momento che le distanze

