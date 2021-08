La definizione e la soluzione di: La regione in cui si eleva il monte Kungur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Pamir

Curiosità/Significato su: 9, La regione in cui si eleva il monte Kungur

Altre definizioni con regione; eleva; monte; kungur; Lo è una regione priva di corsi d'acqua per scarsa piovosità; Una regione ben definita; Pittoresca regione austriaca; Regione carbonifera europea; Si eleva in Svizzera; Estremamente elevata; Elevato; Così sono i conti elevati; Una provincia piemontese targa; Il monte... diluviano; Centro piemontese del Roero; Culminano nel monte Tricorno; Il massiccio col Kungur Tagh; Ultime Definizioni