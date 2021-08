La definizione e la soluzione di: Si usa per ricerche subacquee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Sonar

Curiosità/Significato su: Si usa per ricerche subacquee Comando subacquei e incursori "Teseo Tesei" Gruppo operativo subacquei (GOS) è una forza specialistica della Marina Militare, deputata alla conduzione di operazioni subacquee complesse e specializzata 50 ' (4 552 parole) - 23:57, 15 lug 2021

Altre definizioni con ricerche; subacquee; Premi assegnati a ricerche insolite e divertenti; Ricerche statistiche a campione di popolazione; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Scandaglio per effettuare ricerche subacquee; Scandaglio per effettuare ricerche subacquee; Permette di eftettuare ricerche subacquee; Ultime Definizioni