La definizione e la soluzione di: Sono la settima e l'ultima in graduatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Curiosità/Significato su: Sono la settima e l ultima in graduatoria Serie B 2020-2021 (sezione Classifica in divenire) della graduatoria: la quinta affronta l'ottava e la vincitrice gioca poi contro la quarta; la sesta incontra la settima e la vincitrice sfida la terza 72 ' (2 445 parole) - 09:31, 12 ago 2021

