La definizione e la soluzione di: Sono i pezzi più numerosi in un presepio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pastori

Curiosità/Significato su: Sono i pezzi piu numerosi in un presepio Presepe napoletano il presepe. Inoltre, numerosi Sono i musei cittadini e non (come il museo di San Martino o la reggia di Caserta) nei quali Sono esposti storici pezzi o 23 ' (2 744 parole) - 23:55, 20 dic 2020

