La definizione e la soluzione di: Restituire, detto in un altro modo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ridare

Curiosità/Significato su: Restituire, detto in un altro modo Paradosso del mentitore esse dicono il vero e (neppure) il falso; né si deve congetturare in un altro modo, cioè che lo stesso (enunciato) esprima simultaneamente il vero e il 11 ' (1 480 parole) - 06:37, 3 mag 2021

