La definizione e la soluzione di: Prefisso per "sotto". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ipo

Curiosità/Significato su: Prefisso per sotto Prefisso indicativo distrettuale, vedi Prefisso telefonico. Un Prefisso, in linguistica, è un morfema che è affisso all'inizio di un lessema per modificarne o precisarne 6 ' (785 parole) - 11:45, 9 apr 2021

Altre definizioni con prefisso; sotto; Prefisso che indica inferiorità; Il prefisso per chi rispetta l'ambiente; Prefisso che anticipa; Prefisso iterativo; Locali sotto i tetti; Sta sotto il top; Passa sotto i ponti di Torino; Lo sottolineano gli applausi;