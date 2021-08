La definizione e la soluzione di: Dà un legno per mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Olmo

Curiosità/Significato su: Da un legno per mobili Anobium punctatum ( Tarlo dei mobili) è un insetto che si nutre della polpa del legno. La sua disposizione xilofaga è infatti all'origine del più comune appellativo di tarlo del legno, o 7 ' (781 parole) - 10:07, 9 mag 2021

