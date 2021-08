La definizione e la soluzione di: Idem in due lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ID

Curiosità/Significato su: Idem in due lettere Ne bis in Idem Ne bis in Idem è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «non due volte per la medesima cosa». Si tratta di un brocardo che esprime un 33 ' (4 778 parole) - 11:12, 22 apr 2021

Altre definizioni con idem; lettere; Sportive come Josefa Idem; Un indice delle epidemie; Causa gravissime epidemie; E’ da evitarsi nelle epidemie; Quattro lettere in Croce; Le prime lettere; Le prime lettere di Orazio; Le prime lettere di Svetonio; Ultime Definizioni