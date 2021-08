La definizione e la soluzione di: Supporto per bottiglie di vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Cantinetta

Curiosità/Significato su: Supporto per bottiglie di vino Cantina (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) ristorante o di enoteca destina alla corretta conservazione del vino (in botti, bottiglie o altri recipienti) prima del consumo o della vendita. Lo stesso 10 ' (1 370 parole) - 17:35, 1 ago 2021

Altre definizioni con supporto; bottiglie; vino; Supporto per la pallina da golf; Il supporto per la pallina da golf; Il supporto della pallina da golf; Il supporto per il piede nella cavalcatura; Le imbarcazioni... nelle bottiglie; Serve per aprire le bottiglie; Una sigla da bottiglie di plastica; Ricorda pericolose bottiglie; Pregiato vino rosso della Valpolicella; Un vino come il Barolo; Iacopo __, architetto e scultore del '500, detto il Sansovino; Ottimo vino dolce di Bordeaux; Ultime Definizioni