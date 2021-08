La definizione e la soluzione di: Stato africano che ha per capitale Kigali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Ruanda

Curiosità/Significato su: Stato africano che ha per capitale Kigali Kigali cercando il settore amministrativo che costituisce l'area centrale della città, vedi Kigali (settore). Kigali è la capitale e la città più popolosa della repubblica 5 ' (440 parole) - 10:51, 21 ago 2020

