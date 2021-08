La definizione e la soluzione di: Il numero legale per l'elezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Quorum

Curiosità/Significato su: Il numero legale per l elezione Senato della Repubblica (sezione Riduzione del numero complessivo dei parlamentari) modalità di elezione dei senatori introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza. In ciascuna regione, di norma almeno il 60% dei seggi 33 ' (3 649 parole) - 17:25, 3 ago 2021

