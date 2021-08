La definizione e la soluzione di: Il moto di un satellite come la Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Geosincrono

Curiosità/Significato su: Il moto di un satellite come la Luna moto retrogrado pur avendo entrambi un moto di rivoluzione diretto. La stessa cosa accade col satellite naturale Fobos: poiché esso orbita con moto diretto intorno a Marte 9 ' (1 156 parole) - 22:51, 5 feb 2021

