La definizione e la soluzione di: In inglese si dice invece di "shop". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Store

Curiosità/Significato su: In inglese si dice invece di shop Pet shop Boys domestici (in inglese, appunto "pet shop"), a Ealing. Tennant e Lowe spiegarono che il nome Pet shop Boys "suonava come un gruppo rap inglese". Nell'agosto 118 ' (15 312 parole) - 10:47, 25 lug 2021

