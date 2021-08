La definizione e la soluzione di: Agnese... in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ines

Curiosità/Significato su: Agnese... in Spagna Maria Gaetana Agnesi all'Impero asburgico in conseguenza del trattato di Utrecht (1713), da una facoltosa famiglia arricchitasi con l'industria della seta. Agnesi mostrò presto di 18 ' (1 861 parole) - 00:52, 14 lug 2021

