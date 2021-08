La definizione e la soluzione di: Una radice per il minestrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Carota

Curiosità/Significato su: Una radice per il minestrone Preboggion spontanee; in alta Val Graveglia il termine indica invece un minestrone a base di ortaggi coltivati. Per influsso genovese, il termine "prebuggiun" è stato 12 ' (1 512 parole) - 17:38, 11 mar 2021

