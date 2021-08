La definizione e la soluzione di: Torna se ora non cè!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TN

Curiosità/Significato su: Torna se ora non ce! Ora legale 2000/84/CE. La Commissione europea sta valutando se abolire il cambio fra estate e inverno. Si tratta di scegliere se tenere costantemente l'ora invernale 32 ' (3 481 parole) - 12:09, 10 ago 2021

