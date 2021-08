La definizione e la soluzione di: Il tasto del computer per uscire da un programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Esc

Curiosità/Significato su: Il tasto del computer per uscire da un programma Linguaggio assembly (sezione L'input/output tramite l'INT 21h del DOS) comuni per l'input/output da tastiera: servizio 01h==> Acquisizione di un carattere da tastiera con eco sul video. Attende la pressione di un tasto e restituisce 29 ' (3 926 parole) - 22:32, 22 giu 2021

