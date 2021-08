La definizione e la soluzione di: Un pezzo con l'affusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un pezzo con l affusto

149/35 Mod. 1901 sia su affusto da assedio mobile che in installazioni fisse in torretta corazzata. Per queste ultime venne realizzata una versione su affusto a deformazione 21 ' (2 227 parole) - 19:06, 20 dic 2020