La definizione e la soluzione di: Un pensatore come Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Filosofo

Curiosità/Significato su: Un pensatore come Croce Benedetto Croce Benedetto Croce (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952) è stato un filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano 114 ' (12 343 parole) - 22:45, 9 ago 2021

Altre definizioni con pensatore; come; croce; Scolpi Il pensatore; Lo scultore francese de Il pensatore; José Carlos, pensatore e saggista peruviano; Scolpì Il pensatore; Piccole... come le stelle bianche; In genere lo si precisa parlando del dove e del come!; Cosi è detto un formaggio striato di verde, come il gorgonzola; Scure come linchiostro; Una croce fra i numeri; Croce - Zodiaco; Il pittore del Crocifisso di Santa Croce a Firenze; Incroci, crocevia; Ultime Definizioni